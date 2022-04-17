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Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - Bekir Tosun - Yerel
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Seyir halindeki araç alev topuna döndü Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde yakıt deposundan sızan benzinden çıkan kıvılcımlar sonucu araç kullanılamaz duruma geldi Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz duruma geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Menteşe-Ula karayolu Devrant mevkiinde yakıt deposundan sızan benzinden çıkan kıvılcımlar sonucu araç kullanılamaz duruma geldi

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan yangın sonucu araç kullanılmaz duruma geldi.

Menteşe Ula Karayolu Devrant Mevkiinde Yusuf Mesut Gökcen'e ait 48 AIF 565 plakalı Opel marka araç seyir halinde iken benzin deposundan sızan benzin sonrası yanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahale etti.

Yanan araçta bulunanlar aracı terk ederken araç yangın sonrası kullanılmaz duruma geldi.

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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