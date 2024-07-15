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Yamaç Paraşütü Pilotu Şehit Polisin İsmini Dalgalandırdı

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Van'ın Erciş ilçesinde terör operasyonu sırasında gazi olan yamaç paraşütü pilotu Sadık Göller, 15 Temmuz'da görevi başında şehit düşen özel hareket polisi Halil Hamuryan'ın isminin yazıldığı pankartı paraşütüyle dalgalandırdı. Göller, amacının 15 Temmuz darbesine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Van'ın Erciş ilçesinde terör operasyonu sırasında gazi olan yamaç paraşütü pilotu Sadık Göller, 15 Temmuz'da görevi başında şehit düşen özel hareket polisi Halil Hamuryan'ın isminin yazıldığı pankartı paraşütüyle dalgalandırdı.

Erciş ilçesinde terör operasyonu sırasında gazi olan yamaç paraşütü pilotu Sadık Göller, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Ercişli özel hareket polisi Halil Hamuryen'in isminin ve fotoğrafının bulunduğu pankartı, Van Gölü semalarında dalgalandırdı. Yamaç paraşütçülerinin uçuş yaptığı Van Ayanıs'ta, gazi pilot Sadık Göller ise 15 Temmuz Şehidi Halil Hamuryen'in pankartını açarak Van Gölü semalarında dalgalandırdı. Daha sonra yamaç paraşütçüleri ise hep birlikte 15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in pankartını açarak 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çektiler.

Yaklaşık 10 yıldır Van bölgesinde yamaç paraşütü yaptığını ifade eden Göller, "Bu yıl da 15 Temmuz şehidi Ercişli hemşehrimiz Halil Hamuryen'in afişini yaptırıp yamaç paraşütü ile Van Gölü semalarında uçtum. Amacım 15 Temmuz darbesine dikkat çekip, farkındalık oluşturmaktı. Ben de bir gazi olarak şehitlerimizin acısını içimde hissettim. Umarım bir daha böyle acı olaylar yaşamayız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

15 Temmuz Pilot Erciş Van Yerel Haberler

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