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Yamaç Paraşütü Sporcusu Durmuş Şahin, 'Kaju' İle Tandem Uçuş Gerçekleştirdi

Yamaç Paraşütü Sporcusu Durmuş Şahin, 'Kaju' İle Tandem Uçuş Gerçekleştirdi
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Ordu'da 12 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Durmuş Şahin, 'Kaju' isimli köpekle birlikte 530 metre yükseklikte tandem uçuş yaptı. Güvenlik önlemleri alındıktan sonra gerçekleştirilen uçuş, hem Ordu'nun tanıtımını hem de yamaç paraşütü sporunun kolaylığını göstermek amacı taşıdı.

Ordulu yamaç paraşüt sporcusu Durmuş Şahin, 'Kaju' isimli köpekle birlikte 530 metre yükseklikteki Boztepe'den tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Ordu'da 12 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen, daha önce havada köfte ızgara, tıraş olma, havada bisiklet ile pedal çevirme gibi etkinliklere imza atan Altın Ordu Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, tandem uçuşunda 'Kaju' isimli köpek ile birlikte uçtu. 530 metre yükseklikteki Boztepe'den uçuş öncesi alınan güvenlik önlemleri sonrası hareket edildi. Yamaç paraşütü uçuşu gerçekleşirken, Kaju da keyifli anlar yaşadı.

"Farklı bir deneyim olsun istedik"

Altın Ordu Boztepe Yamaç Paraşütü Spor Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, yaklaşık 12 yıldan bu yana yamaç paraşütü yaptığı için Ordu Boztepe'nin farklı sosyal projeler, görüntüler ve uçuş sistemleri ile tanınması için elinden geleni yaptığını söyledi. Bunlardan birinin de 'Kaju' isimli köpek ile uçmak olduğunu kaydeden Şahin, "Farklı bir deneyim olsun diye sahibi köpeğimizi kullanarak uçmak istedik. Tabii her zaman olduğu gibi en önceliğimiz olan güvenliği ön planda tuttuk. Köpeğimizi annesine bağlayarak, uslu da bir köpek olduğu için bu şekilde kalkış yaptık, güzel de bir uçuş oldu. Ordu'da Boztepe'yi hep farklı uçuşlar ile tanıtmaya devam edeceğim. Kaju ile uçuşumuz da bunlardan birisiydi. Sorunsuz bir şekilde kalktık ve inişimizi gerçekleştirdik" dedi.

"Amacımız hem Ordu'yu tanıtmak hem de yamaç paraşütü sporunun kolaylığını göstermek"

Farklı projeler ile gerçekleştirdikleri uçuşun hem Ordu'yu ve Boztepe'yi tanıtmak, hem de yamaç paraşütü sporunun kolay olduğunu göstermek olduğunu kaydeden Şahin, "Geçen yıllarda kedim ile uçmuştum, Kaju ikinci oldu. Bu şekilde farklı uçuşlar ile etkinliklerimizi devam ettirmeyi düşünüyorum. Ordu Boztepe Türkiye ve dünyada sayılı yerlerden bir tanesi, yamaç paraşütü konusunda da denize yakın, teleferik ile ulaşım sağlanan nadir yerlerden birisi. Çok da fazla tercih ediliyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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