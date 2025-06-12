Yamaç Paraşütü Pilotundan Narlıgöl'e Kuş Bakışı Uçuş

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Niğdeli yamaç paraşütü pilotu Tarık Kılınç, Narlıgöl'ü havadan görüntüleyerek bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyor. Gençlere yamaç paraşütü yapmaları tavsiyesinde bulunan Kılınç, bu sporun gelişmesi için daha çok kişinin katılmasını istiyor.

Paraşütü ile uçtuğu Narlıgöl'ü kuş bakışı kaydetti

NİĞDE - Niğdeli deneyimli yamaç paraşütü pilotu Tarık Kılınç, Narlıgöl'ü kuş bakışı görüntüledi.

Gösterli Köyü'nden havalanan Tarık Kılınç, köye 3 kilometre mesafede yer alan Narlıgöl'e kadar yamaç paraşütüyle uçtu. Yaklaşık 6 yıldır paraşütle uçtuğunu söyleyen Tarık Kılınç; bilinçli yapıldığı sürece bu spordan korkulmaması gerektiğini söyledi. Uçuş yaptığı yerlerde kayıt altına aldığı görüntülerle kentin tanıtımına da katkı sağlayan Kılınç; Niğde'nin yamaç paraşütü yapmaya uygun olduğunu söylediği açıklamasında gençlere yamaç paraşütü yapmaları tavsiyesinde bulundu.

Kılınç; "Niğde'de yamaç paraşütü yapmaya çok uygun yer var. Gençlerin bu sporu yapmasını ve sayımızın artmasını istiyorum. Şuan Niğde'de paraşütle uçan 4 kişiyiz, inşallah sayımız artar, bu sporun Niğde'de gelişmesini istiyorum. Kurallara uyduğunuz ve bilinçli yaptığınız sürece tehlikesi yok. Herkesin yerden gördüğü yerleri kuş bakışı görmek çok güzel. Paraşütle uçarken güzel görüntüler çekip sosyal medya hesaplarımda paylaşıyorum. Hem ben keyif alıyorum hem de kaydettiğim videolarla bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEMA TEKELİ - Yerel
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