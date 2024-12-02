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Yamaç Paraşütü ile Havada Bisiklet Sürdü

Yamaç Paraşütü ile Havada Bisiklet Sürdü
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Ordulu yamaç paraşüt sporcusu Durmuş Şahin, 530 metreden havalanarak bisikletle havada pedal çevirdi. Daha önce ilginç etkinliklere imza atan Şahin, bu nedenle büyük bir heyecan ve keyif yaşadı.

Ordulu yamaç paraşüt sporcusu Durmuş Şahin, havada bisikletiyle pedal çevirdi.

Ordu'da 11 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen, daha önce havada köfte ızgara, tıraş olma gibi etkinliklere imza atan Altın Ordu Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı Durmuş Şahin, bu kez havada bisiklet sürdü. Altınordu ilçesinde 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'den yamaç paraşütü ile havalanan Durmuş Şahin, havada bisikletiyle pedal çevirdi. Yamaç paraşütü sırasında bisikletle gökyüzünde pedal çevirmeyi başaran Şahin, hem yamaç paraşütü deneyimini hem de bisiklet tutkusunu bir araya getirerek, büyük bir heyecan ve keyif yaşadı.

Etkinliği gerçekleştirmeden önce birkaç kez prova yaptığını ve tüm güvenlik önlemlerini aldıktan sonra havalandığını belirten Durmuş Şahin, "Bu olay kafamda bir süredir vardı. Meteorolojik verilerin ve havanın iyi olmasından yararlanarak uçuşu gerçekleştirdim. Boztepe'nin yeşili ile denizin mavisini birleştirerek çok güzel bir uçuş gerçekleştirdik. Bundan sonraki hedefim 900 metre yüksekliğindeki Karadeniz'in en yüksek tepesi Yoroz'dan atlamak olacak" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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