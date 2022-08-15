Son dakika haber | Yalova İl Emniyet Müdürü Toplaoğlu'ndan basketbol şov Bir son dakika haberine göre Yalova İl Emniyet Müdürü Toplaoğlu'ndan basketbol şov Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, katıldığı bir spor etkinliğinde eline aldığı basketbol topuyla adeta şov yaptı. Yalova İl Emniyet Müdürü Toplaoğlu'ndan basketbol şov YALOVA - Yalova İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, katıldığı bir spor etkinliğinde eline aldığı basketbol topuyla adeta şov yaptı. Kentte düzenlenen bir basketbol turnuvasın açılış törenine katılan Topaloğlu, eline aldığı basketbol topuyla hünerlerini sergiledi. Gençlik yıllarında basketbol oynayan Topaloğlu, ilk başta birkaç sayı kaçırsa da ardından peş peşe basketleri bulmayı bildi. Uzun mesafeli atışların yanı sıra turnikeye girerek de basketler bulunan Topaloğlu, bu spordaki yeteneğini yıllar geçse de kaybetmediğini gösterdi. Yerel İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan basketbol Göksel Yalova Yerel Güncel Haberler Son Dakika

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