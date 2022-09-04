Sonbaharda tatilin adresi kaplıcalar oldu

KÜTAHYA - Kütahya'daki kaplıcaların, sonbaharda dinlenmenin ve yenilenmenin adresleri arasında ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Kütahya'nın şifa bölgesi Ilıca Kaplıcaları'nda faaliyet gösteren Harlek Termal Otel'in eylül ayında da yüzde yüz kapasite ile hizmet vereceği belirtildi.

Herlek Termal Otel Müdürü Engin Umur, yaptığı açıklamada, "Termal otelimiz yaz aylarında yüzde yüz kapasite ile çalıştı. Sonbahara girdiğimiz bu günlerde otelimiz yine yüzde yüz kapasite ile hizmet veriyor. Eylül ayının sonuna kadar da dolu olacak. Termal suyumuz romatizmal hastalıklar başta olmak üzere sporcu yaralanmaları ile iç ve dış menüsküs yırtıklarına şifa olmaktadır" diye konuştu.

Umur, "Ilıca'da vatandaşların konaklama, dinlenme ve kamp yapma ihtiyaçlarına cevap veren bol miktarda tesisimiz mevcut. Bilhassa büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın temiz hava almaları ve huzur içinde bayram tatillerini geçirmeleri için kaplıcalara gelmelerini tavsiye ediyorum. Kaplıcanın bulunduğu yerleşim alanlarının dört bir yanı ormanlarla kaplı, adeta oksijen deposu. Harlek Termal Otel'in sınırları içerisinde elde edilen bu doğal ortam, termal su renksiz, mineral bakımında zengin, kokusuzdur. Doğanın bir hediyesi olarak şifalı bay termal havuz, bayan termal havuz, çocuk havuzu ve açık havuzumuz müşterilerimizin hizmetindedir" ifadelerini kullandı.

Harlek Termal Otel'in açık ve kapalı kavuzları, Kütahya başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların akınına uğruyor.