Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle kentte tören düzenlendi. Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlanıyor YALOVA - Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü nedeniyle kentte tören düzenlendi. Yalova'nın 19 Temmuz 1921 yılında gerçekleşen şanlı mücadele ile düşman işgalinden kurtarılmasının 101. yıldönümü şehirde düzenlenen çeşitli törenlerle kutlanıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda Atatürk heykeline Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk tarafından çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İhlas Haber Ajansı / Erhan Erdoğan - Yerel Genel Yerel Haberler

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