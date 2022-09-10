Yalova haberleri! Yalova'da Pankart Krizi Sürüyor

NEDİM GÜLER

Yalova'da görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman için asılan "Vefa Salman görevi başına" yazılı pankart, indirilmesinin ardından tekrar asıldı. İkinci kez asılan pankartın belediye tarafından indirileceğini öğrendiğini söyleyen Vefa Salman, bina önünde partililerle nöbet tutuyor.

Yalova'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yalova ziyareti esnasında AKP tarafından asılan pankart sonrası başlayan polemik devam ediyor. Bu kez CHP aynı binaya pankart asmış ve görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a destek vermişti. Yaklaşık iki saat asılı kalan pankart, ardından AKP Gençlik Kolları tarafından indirilmişti. İndirilen pankart, Vefa Salman'ı destekleyenler tarafından bu kez Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerindeki başka bir binaya asıldı.

"KRİZ BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR"

Vefa Salman şunları söyledi:

"Yalova'da bir pankart kriziyle daha karşı karşıyayız. Yalova'da benimle ilgili pankart krizi bitecek gibi gözükmüyor. Sağolsun arkadaşlarımız pankartı Yalovalı hemşerilerimizin bu lokasyonda görmeleri için bu binaya asma fikri oluşmuş. Bina sahibiyle de görüşülmüş. Hatta ben de görüştüm. Memnuniyetle karşıladı. 'İstediğiniz kadar asabilirsiniz' dedi. O izni aldık. Arkadaşlarımız asmış. Şimdi şunu öğreniyorum ben. İçerden bana bilgi geldi. Diyorlar ki boom aracıyla gelip pankartı sökeceklermiş. Hatta karşı tarafta birkaç sivil polis arkadaşı da görüyorum. Tesadüf mü yoksa bunun için mi geldiler? Çok ilginç. Yani adamın kendi binası, herhangi bir sakıncalı, sıkıntılı bir şey yazmıyor. Benim fotoğrafım var. Hukuk ve adaletten öte biz bir haksızlığın bir mağduriyetin karşısında bunun giderilmesi için asılmış bir pankart. O sadece Vefa Salman'a yapılmış bir haksızlık değil, Yalova'ya Yalova halkına yapılmış bir haksızlık. Onun geri bildirimi aslında demokrasinin geribildirimi. Bir pankarttan korkuyorlar. Yani ben anlayamıyorum. Tamam benden korkuyorsunuz ama şunu da söylemek durumunda kalıyorum artık. Benden korktuğunuz kadar Allah'tan korksaydınız bunları zaten bu duruma olayı getirmezdiniz. Bu şeyleri, mağduriyeti yaşamazdık. Yalova'ya yaşatılamazdı. Yazıklar olsun diyorum."

"BENDEN ÇOK ÖNCE BAŞLAMIŞ BİR SUÇTU"

Yaşanan yolsuzluk olayıyla ilgili süren davada herhangi tutuklu bir sanık kalmadığını da ileten Vefa Salman, buna rağmen kendisinin göreve iade edilmediğini kaydederek şöyle devam etti:

"İçeride tutuklu kimse kalmadı. Bütün tanıklar, sanıklar, müştekiler dinlendi. Herhalde de Türk hukuk tarihinde de bir ilk. Bir dava 3 sefer bilirkişi raporuna gitti. Bilirkişiden geldi. 3'ü de aynı şeyi söyledi. Ama ilginç olan şey şu. Bu benden çok önce başlamış bir suçtu. Bildiren bizdik Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusuyla. Ancak bizden önceki dönemle ilgili ne hikmetse hala bir dava açılmadı. Hala daha soruşturma tamamlanıp da bir türlü duruşma aşamasına geçilmedi. Burası çok ilginç. Biliyorsunuz ben her sefer de söylüyorum. Türkiye'de 2 binden fazla belediye ve belediye başkanı var. Herhalde en az bin 500'ünün devam eden davası vardır. Devam eden bir davada uzaklaştırma artı uzaklaştırmanın geri iade edilmediği başka bir yer var mı Türkiye'de Yalova'dan başka benim bildiğim yok. Fakat kesinleşmiş Şırnak'ta iki belediye başkanının ihaleye fesat karıştırmaktan mahkeme kararı var. Görevden alınsın diye onları görevden almıyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Şimdi ülkede bu şartlarda hukuktan, adaletten, demokrasiden söz etmek mümkün mü? Ben bunu sormak istiyorum. Gerçekten. Kime sorarsanız sorun cevabı belli ama şu da var, Yalova halkı sokakta gösterdiği ilgi, alaka ve sevgiyle zaten cevabı veriyor. Allah her siyasetçiye, belediye başkanına böyle sevilmeyi nasip etsin."