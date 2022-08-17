Yalova haberleri: Marmara Depremi'nde Yaşamını Yitirenler, Depremin 23. Yılında Yalova'da "Sessiz Yürüyüş" ile Anıldı

Yalova yerel yerel haberine göre 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 23. yıldönümü kapsamında Yalova’da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndan 17 Ağustos Deprem Anıtı’na sessiz yürüyüş düzenlendi.

NEDİM GÜLER

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıldönümü kapsamında Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 17 Ağustos Deprem Anıtı'na sessiz yürüyüş düzenlendi.

Anma programına Vali Muammer Erol'un yanı sıra AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında, Vali Muammer Erol ve beraberindeki protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Gazipaşa Caddesi üzerinden, Deprem Anıtı'na kadar sessiz bir yürüyüş düzenlendi. Deprem Anıtı'nda 17 Ağustos 1999 depreminde vefat edenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara çiçek koyan Vali Muammer Erol ve beraberindekiler deprem zamanında çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdiler.

Anma programı sinevizyon gösterisi, İl Müftülüğü tarafından okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından saat 03: 02'yi gösterdiğinde Vali Muammer Erol, beraberindeki protokol üyeleri ve vatandaşlarımız depremde hayatını kaybedenler için dua ettiler.