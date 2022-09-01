Yalova haberi... Yalova Belediyesi Meclis Toplantısında CHP Grubu'ndan Protesto

NEDİM GÜLER

Yalova Belediye Meclisi'nin Eylül ayı oturumunda CHP grubu protesto eylemi yaptı. CHP'li belediye meclis üyeleri, geçen günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında AKP'liler tarafından asılan pankartı protesto için toplantıyı terk etti.

Yalova Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Belediye Başkan Vekili Nusret Karaalioğlu yönetiminde yapıldı. Toplantının başında CHP Grubu adına Grup Sözcüsü Cevdet Bekler söz aldı. Bekler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti esnasında AKP tarafından bir binaya asılan pankartla ilgili konuşarak, "Geçtiğimiz günlerde herhangi bir siyasi partinin ki bizim siyasi partimizin Genel Başkanı ziyareti sebebiyle yapılan bir toplantıda maalesef bizce hiç de demokratik olmayan ve siyasi nezaket kurallarına uymayan bir pankart asılmıştı. Biz bunu sadece bizim partimizin genel başkanına değil, herhangi bir siyasi partinin genel başkanına yapılmasını doğru bulmuyoruz ve bunu şiddetle kınıyoruz" dedi.

SALONU TERK ETTİLER

Geçen hafta Yalova'da Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada, meydana bakan binalardan birinin penceresinden üzerinde "Bay Kemal, Yalova Belediyesi'nden çalınan 23 Milyon lira Nerede?" yazılı pankart açılmıştı. Yalova Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukla ilgili süren dava konusunda üçüncü bilirkişi raporunun da geldiğini anımsatan Bekler konuya ilişkin şunları söyledi:

"Bunun yanına biliyorsunuz ki yakın günlerde ki aynı gün belediyemizi çok yakından ilgilendiren bir davanın 3. bilirkişi raporu geldi ve bu 3. bilirkişi raporunda da yargılanan kişilerin hiçbir suçu olmadığı basına yansıdı. Fakat ne yazık ki merkezi hükümet tarafından halkın büyük oyuyla seçilmiş kimseler görevine iade edilmedi. Biz bu durumu şiddetle kınıyoruz ve demokratik tepkimizi göstermek adına salonu boşaltıyoruz. Maalesef demokratik tavır adına bunu yapmak zorundayız. Bu durumun sizin özellikle divanın şahsıyla hiçbir ilgisi yok. Sadece demokratik tepkimizi göstermek adına salonu boşaltıyoruz. CHP grubu adına size iyi çalışmalar diliyoruz."

CHP grubunun toplantıyı terk etmesinin ardından toplantı, AKP ve MHP'li üyelerin katılımıyla devam etti.