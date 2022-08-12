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Yalova haber | Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Kendir: "Endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır"

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Yalova haber | Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Kendir: 'Endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır'

Yalova yerel haberi | Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, dün akşam Yalova'da meydana gelen depremlerle ilgili endişe edecek bir durumun bulunmadığını söyledi.

Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, dün akşam Yalova'da meydana gelen depremlerle ilgili endişe edecek bir durumun bulunmadığını söyledi.

Dün akşam yaşanan Yalova Güneyköy merkezli 3.5 ve Çınarcık Şenköy merkezli 1.5 büyüklüğündeki depremleri değerlendiren Yalova Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Osman Kendir, vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyledi. Güneyköy merkezli depremin İznik Gölü'nden Yalova-Çınarcık istikametindeki fay hattı üzerinde oluştuğunu ifade eden Kendir, "Uzun zamandır bölgemizde hissetmediğimiz bu aktiviteleri yeniden yaşamak biraz korku havasına sebep olsa da bu ve benzeri büyüklükteki depremler bölgemiz için olağandır. Endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Bu fay hattı, beklenen Marmara depremini oluşturacak fay hattı ile aynı sistemde olmasına karşın beklenen büyük depremi tetikler gibi yorumlar yapılması çok doğru değildir. Çünkü beklenen depremin yeri Marmara Denizi içinden geçen kısmıdır. Biliyoruz ki Marmara depremi her geçen gün yaklaşıyor ve tek yapılması gereken ise önlem almak olacaktır" dedi. - YALOVA

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çınarcık Kenevir Yalova Yerel Haberler

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