Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Artan Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Halkı Uyardı

NEDİM GÜLER

Yalova'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşların para ve ziynet eşyalarını alan iki kişi emniyet tarafından yakalandı. Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, son dönemde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırmaya çalışan kişilerin arttığını belirterek halkı uyardı.

Yalova Emniyeti Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iki vatandaşın yüklü miktarda parasını aldı. Yaşanan ilk olayda, kendisini polis/savcı olarak tanıtan dolandırıcı, mağdur A.Ö.'yü, 'Adınız FETÖ'ye karıştı' diyerek korkuttu. Dolandırıcı, 200 bin TL'sini aldığı mağdurdan, 1,5 milyon TL değerindeki evini de satmasını istedi. Bu esnada olaydan haberdar olan Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, satışı engelleyerek İ.G. isimli şahsı yakaladı.

Aynı gün yaşanan bir başka olayda da mağdur Fatma Ekin'in 320 bin TL değerindeki ziynet eşyası aynı yöntemle alındı. Emniyet, ziynet eşyalarını bozduran A.E. isimli şahsı da yaptığı çalışmayla yakaladı.

"POLİS VE SAVCI PARA İSTEMEZ"

Yalova Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, benzer vakaların artması üzerine bugün makamında bir basın toplantısı düzenledi. Topaloğlu, vatandaşlardan, kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi. Topaloğlu, şunları söyledi:

"Biz, jandarma veya savcılık, hiç kimseden para istemez. İstemeye yetkili de değil. Hakkı da yok. Bunu bütün halkımıza duyurmak istiyoruz. Üzülüyoruz bize böyle müracaat geldiği zaman. Gerçekten 40 yıl biriktirmiş olduğu parası, hayatı her şeyi gitmiş oluyor. Halkımız bunlara itibar etmesin, inanmasın. En yakın polis merkezine veya polis arkadaşımıza söylesin, 'Böyle böyle bir şey var, doğru mu' diye. Bunu halkımıza duyurmak istiyorum. Çok geliyor, çok artmaya başladı. Bunun önünü almamız lazım. Vatandaşımızın mağduriyetini giderdik. Kaybetmiş olduğu altınları bulduk, iade ettik. Ama diğer insanlarımız bu dolandırıcıların tuzağına düşmesinler. Böyle bir şey yok. Polis, jandarma, savcı kimseden para, altın istemez. Bizim görevimiz değil. Onun için tüm halkımızı da dikkatli olmaları konusunda uyarıyorum. Böyle bir şey olduğu zaman bizimle irtibata geçsinler kendileri. Biz, hemen olaya müdahale olalım. Mağdur olmasınlar."

Toplantıya mağdurlardan Fatma Ekin ve kızı Gözde Ekin de katıldı. Göksel Topaloğlu, dolandırıcılara verdiği ziynet eşyalarını Fatma Ekin'e teslim etti.

Gözde Ekin, basın toplantısı sonrasında olayı anlatarak, "Kendisinin komiser olduğunu söyleyen bir kişi, emniyetten bir kişinin altınların fotoğrafını çekeceğini ve alacağını söylüyor ve altınları alıp çıkıp gidiyor. Sonrasında biz müdahale ediyoruz. Emniyete başvurduk. Karakolda gereken işlemler yapıldı. Dün akşam bulundu, aynı zamanda şahıs da yakalandı. Şimdi de teslim aldık" dedi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

ANKA / Yerel