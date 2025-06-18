Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlantı Yolunun Yapımında Sona Gelindi

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlantı Yolunun Yapımında Sona Gelindi
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çöken bağlantı yolunun yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Yolun önümüzdeki haftalarda açılması bekleniyor.

Yalova Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin çöken bağlantı yolunun yapım çalışmalarında sona doğru yaklaşıldı. Yolun önümüzdeki haftalarda tamamlanarak açılması bekleniyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi bağlantı yolu heyelanı ıslahı işi 14. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından ihale edilmişti. İhaleyi alan firma, bölgede çalışmalarına geçtiğimiz yılın ekim ayının sonlarına doğru başladı. 301 milyon 829 bin liraya yapım ihalesi tamamlanan yolda istinat duvarları ve 2 metre genişliğinde 546 adet fore kazık çalışmaları tamamlandı. 250 metrelik alanda gerçekleşen yol yapımında zemin toprağı dökülmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda yol asfalt atılarak yeniden trafiğe açılması bekleniyor. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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