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Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı

Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı

Yerel Haberler

Kütahyalı bir esnafın Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı.

Kütahyalı bir esnafın Yalova'dan getirdiği saksı çiçeklerinin arasından yılan çıktı. Yılan, itfaiye ekiplerinin operasyonu ile yakalanıp doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, Yalova'dan hususi arabasıyla aldığı saksı çiçeklerini Atatürk Bulvarı'nda bulunan çiçek dükkanında getiren Ömer Çifti, çiçekleri aracından boşalttığı sırada yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı aracının içinde fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yılan araçtan çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Konuyla ilgili konuşan Ömer Çiftçi, "Yılanı saksı çiçeklerini kasalardan indirirken fark ettim. Durumu itfaiyeye bildirdim. Yalova'dan Kütahya'ya yılanla beraber gelmişiz, Allah beni korumuş" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Yalova Ömer Yerel Haberler

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