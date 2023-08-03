Yalova'da zabıtadan minibüslere klima denetimi

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta trafik ekipleri denetimlerde kılık-kıyafet, araç içi temizlik, ruhsat ve klima kontrolü gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra araç içi yolcu fazla taşıyan minibüs sürücülerine de uyarılarda bulundu. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bildirildi. - YALOVA