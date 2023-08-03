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Yalova'da zabıtadan minibüslere klima denetimi

Yerel Haberler

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir içi minibüslere yönelik denetimlerine devam ediyor.

Zabıta trafik ekipleri denetimlerde kılık-kıyafet, araç içi temizlik, ruhsat ve klima kontrolü gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra araç içi yolcu fazla taşıyan minibüs sürücülerine de uyarılarda bulundu. Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada denetimlerin sıklıkla gerçekleştirileceği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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