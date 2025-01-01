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Yalova'da Yeni Yıla Sert Giriş: Arkadaş Grubu 4 Derecede Denize Girdi

Yalova'da Yeni Yıla Sert Giriş: Arkadaş Grubu 4 Derecede Denize Girdi
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2025 yılının ilk gününde Yalova'da bir araya gelen 9 kişilik arkadaş grubu, 4 derecelik hava sıcaklığında denize girerek yeni yılı kutladı. Soğuk havaya rağmen cesurca suya atlayan arkadaşların görüntüleri sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Yalova'da bir grup arkadaş 2025'in ilk gününün sabahında 4 derecelik hava sıcaklığında denize girdi.

2025 yılının ilk gününün sabahı için aralarında anlaşan 9 kişilik arkadaş grubu Yalova sahilinde buluştu. 2025 yılını kutlayan arkadaşlar kendilerini buz gibi suya attı. 3 derecelik soğuk havada Marmara Denizi'ne giren vatandaşlar, yeni yılın hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlar denize girmelerine ait görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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