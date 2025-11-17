Haberler

Yalova'da Market Denetiminde Tarihi Geçmiş Ürünler Toplatıldı

Güncelleme:
Yalova'da zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, tarihi geçmiş gıda ürünleri toplatıldı ve mevzuata aykırı davranan işletmelere yasal işlem başlatıldı.

YALOVA'da, zabıta ekiplerince gerçekleştirilen market denetimlerinde, çok sayıda tarihi geçmiş ürün toplatılırken, mevzuata aykırı davranan işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde faaliyet gösteren marketlerde, ürünlerin etiketi ve son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Market raflarında bulunan ürünleri tek tek inceleyen ekipler, özellikle bozulmaya müsait gıda maddelerine yönelik kontrol sağladı. Son kullanma tarihi geçmiş süt ürünleri başta olmak üzere tavuk, döner, paket mantı ve yumurta gibi temel tüketim ürünlerinin satışa sunulduğu tespit edilirken, ürünlerin tamamına el konularak, işletmeler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
