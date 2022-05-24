Yalova'da Lider Çocuk Tarım Kampı öğrencilerinden sahil temizliği - Haberler

- Yalova'da Lider Çocuk Tarım Kampı öğrencilerinden sahil temizliği

YALOVA - Yalova'da 4 gün sürecek Lider Çocuk Tarım Kampı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte Akasya Plajı temizlendi.

Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği teması ile Yalova'da düzenlenen kamp çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. . Bu etkinliklerinden birisi de çevre temizliğiydi. Paşakent Kardelen İlkokulundan 4. sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen temizlik Akasya Plajında yapıldı. Kamp hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, "Bu yıl da Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği teması ile etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizle birlikte denizi tanıyacağız, denizdeki canlılar ve bu canlıların sürdürülebilir yaşamları için bizlere ne gibi görevler düşüyor çocuklarımız bunları öğrenecekler. Çevre ve çevre temizliği konularını da çocuklarımıza anlatacağız. Bu kamp sonrasında çocuklarımızı birer tarım ve çevre gönüllüsü olacaklar" dedi.

Etkinliğe Vali Muammer Erol, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol da katıldı.