Yalova'da Kimliğini Unutan Öğrenciye Jandarmadan Yardım

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Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci, kimliğini unuttuğunu fark edince motosikletli jandarmadan yardım istedi. Jandarma, öğrencinin unuttuğu kimliği kafeden alarak onu sınavına yetiştirdi.

Yalova'da kimliğini unutan öğrencinin imdadına motosikletli jandarma yetişti

YALOVA - Yalova'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı ilk oturumuna gireceği sırada kimliğini unuttuğunu fark eden öğrencinin imdadına motosikletli jandarma yetişti. Öğrencinin bir kafede unuttuğu kimlik motosikletle gidilip alındı ve sınava yetiştirildi.

YKS'nin ilk oturumuna girmeden önce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafeye oturan Tarık Hamit isimli öğrenci, ardından Kadıköy beldesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na sınava girmek için gitti. Burada kimliğini kafede unuttuğunu fark eden öğrenci jandarmadan yardım istedi. İl Jandarma Komutanlığı 1. Motosiklet Trafik Jandarma Tim Komutanı Uzman Çavuş Mehmet İnci, öğrenciyle birlikte kafe giderek kimliği aldı. Ardından öğrenci sınava yetiştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ERDOĞAN - Yerel
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