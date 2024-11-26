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Yalova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Yalova'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
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Yalova İl Jandarma Komutanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle şiddetin önlenmesine yönelik etkinlikler düzenleyerek toplumu bilgilendirdi.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde toplumda şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Bursa-Yalova karayolu üzerindeki Kirazlı Yol Kontrol Noktası'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, "KADES Uygulaması" hakkında bilgilendirme yapıldı. "#Kadına el -kal-ka-maz" mottosu ile şiddete karşı bilinçlendirme çalışmaları yürütüldü.

Etkinlikler kapsamında, vatandaşlara şapka, broşür ve magnet dağıtılırken, çiçek de hediye edildi. Bu etkinliklerle, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumda bu konuda farkındalığın artırılması hedeflendi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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