Yalova'da, İsrail saldırısında ölen Hamas Lideri Sinwar için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri Yahya Sinwar için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği operasyonda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkanı Sinwar için Yalova Merkez Camisi'nde Cuma namazı sonrası Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu adına basın açıklamasını okuyan Sefa Baş şunları kaydetti:

"Onun şehadeti bizler için sadece bir kayıp değil, aynı zamanda direnişin bayrağını daha da yükseklere taşıma sorumluluğudur. Şehadet, Allah yolunda verilen en yüce mücadeledir ve komutan Yahya Sinwar, bu yolda gözünü kırpmadan yürüyen bir mücahit olarak tarihe geçti. İsrail terör örgütü, Amerika ve batının desteğiyle son bir yıldır Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. 45 bine yakın insanı acımasızca tüm dünyanın gözü önünde katletti. İsrail direnişin liderlerinden Şeyh Ahmed Yasin'i, Mervan İsa'yı, Salih Aruri'yi, İsmail Heniyye'yi, Hasan Nasrallah'ı ve son olarak Hamas Lideri Yahya Sinwar'ı şehit etmiş olabilir. Bununla direnişi yok edeceğini dahi düşünebilir ama unuttukları bir nokta var ki her şehadet binlerce mücahidi yetiştirip Allah'ın izniyle bizleri zafere bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu yolda tüm şehitlerimizin döktüğü kan bizim için birer meşale, bize güç ve cesaret veren kutlu birer nişanedir."

Ardından Sinwar için gıyabi cenaze kılındı ve dualar okundu. - YALOVA