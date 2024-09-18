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Yalova'da İhtiyaç Sahipleri İçin Askıda Defter ve Kalem Uygulaması Başlatıldı

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Yalova'da bir kırtasiyede başlatılan 'askıda defter ve kalem' uygulaması ile ihtiyaç sahibi öğrenciler destekleniyor. Vatandaşlar, defter ve kalem alarak askıya bırakıyor ve bu ürünler öğrencilere ulaştırılıyor.

Yalova'da bir kırtasiyede ihtiyaç sahipleri için askıda defter ve kalem uygulaması başlatıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Girne Caddesi'nde faaliyet gösteren bir kırtasiyede ihtiyaç sahibi öğrenciler için askıda defter ve kalem uygulaması hayata geçirildi. Uygulama ile kırtasiyede vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine verilmesi için defter ve kalem alarak askıya bırakıyor. Askıdaki ürünler ise öğrencilere ulaştırılıyor.

Uygulamayı başlatan kırtasiyenin işletmecisi Dilek Yaşar, arkadaşlarıyla sohbet esnasında böyle bir fikrin geliştiğini ve uygulamaya başladıklarını belirterek, "Defter, kalem, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için nasıl bir uygulama yapabiliriz dedik. Normalde askıda ekmek gibi bir şey var. Biz de bunu kırtasiyeye çevirmek istedik. Bu yönde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Şu anda birkaç öğrencimize ulaşmış durumdayız. Bazı arkadaşlarımız da sağ olsun yardımcı oldular, bize destek oldular. Şimdi de diğer destekçilerimizi bekliyoruz. Çok fazla ihtiyaç sahibi olan arkadaşlarımızı gördükçe bu uygulamadan insanların yararlanmasını istedik. Hayat paylaştıkça güzel tabi" dedi.

Projenin diğer kırtasiyelere de örnek olmasını dileyen Yaşar, "Daha çok insanımıza, çocuğumuza ulaşmak, daha çok aileye destek olmak ve onlara dokunmak gerçekten bizim amaçlarımızdan bir tanesi. İnşallah daha da ileri boyutlara gider, daha da büyür kampanyamız. Şimdilik burada uyguluyoruz. İnşallah başka kırtasiyeler de örnek alır" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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