İran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen gıyabi cenaze namazında Haniye için dualar okundu.
İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.
Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Yalova Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Haniye için dualar okundu. - YALOVA