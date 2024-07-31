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İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı

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Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Yalova Merkez Camisi'nde toplanan kalabalık, suikasta tepki gösterdi. Konuşmada, Haniye'nin şehadetinin büyük bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Yalova'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Yalova Merkez Camisi'nde ikindi namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılındı. Burada toplanan kalabalık yaşanan suikasta tepki gösterdi. Namaz öncesinde konuşma yapan Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, "Bu gece sabaha karşı, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye, bir suikast neticesinde öldürülen İran cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da Siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. İsmail Haniye Ramazan ayının son günlerinde alçak Siyonistler tarafından üç evladı ve üç torunu şehit edildiğinde şöyle demişti, 'Benim çocuklarımın kanı, diğer mücahitlerin kanından daha değerli değildir, rabbim bana mübarek Ramazan Bayramı'nda şehit babası olma hediyesi verdi, daha ne olsun ki.' Yarabbi; bu nasıl bir iman ve teslimiyettir. Şehadetin mübarek olsun ey güzel insan. Ailesi ve en yakınlarını Rabbine kurban vermesi nedeniyle 'Ebu'ş Şüheda' yani 'şehitlerin babası' olarak nitelendirdiğimiz büyük komutan ve aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır" dedi.

Konuşmanın ardından Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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