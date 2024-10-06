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Yalova'da Gazze İşgali Protestosu

Yalova'da Gazze İşgali Protestosu
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Yalova'da, İsrail'in Gazze işgalinin birinci yıl dönümünde 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla protesto yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte, GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, İsrail'in eylemlerini sert bir dille eleştirdi.

Yalova'da, İsrail'in Gazze işgalinin birinci yıl dönümünde protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (GÖNÜLDER) tarafından "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Türk ve Filistin bayraklarının açıldığı yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'ndan başladı. Gazipaşa Caddesi'nden devam eden yürüyüşe katılan vatandaşlar İsrail aleyhine sloganlar attı. Gazze işgalinin birinci yıl dönümü nedeniyle yapılan yürüyüş 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası basın açıklaması yapan GÖNÜLDER Sözcüsü Hacı Ömer Anlayışlı, "Siyonist, apartheid, faşist, soykırımcı rejim adeta mutlak kötülüğün merkezi olarak insanlığın başına gelmiş en büyük felaketlerden birisidir. Yüzyıldır belirli aralıklarla devam eden vahşi katliam ve işgal eylemleri nedeniyle sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, özellikle bir yıldan beri, Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. 365 gündür kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta ve engelli ve yüzlerce gazeteci, sağlık çalışanı, insanı yardım çalışanı katledilmiştir" diye konuştu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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