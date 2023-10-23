Yalova'da Filistinliler için Mevlit-i Şerif okutuldu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şubesi tarafından İsrail'in Gazze saldırılarında ölen Filistinliler için Mevlit-i Şerif okutuldu.

Dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programda Mevlit-i Şerif okutulurken saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinler için de dualar edildi. Yalova Şube Başkanı Özcan İla, burada yaptığı konuşmada, "Başta yurdumuzun dört bir tarafında ülkemizin vatanımızın müdafaası için aziz kanlarını bu topraklara akıtan kahraman şehitlerimizin ruhuna ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimize Allah'tan Rahmet. Şanlı bayrağımız göklerde ilelebet dalgalansın diye cansiperane bir şekilde vatanımızı koruyan tüm güvenlik güçlerimize de Rabbim güç kuvvet versin inşallah. Onlara Minnettarız. Bugün burada şehit ailelerimizle kahraman gazilerimizle bir araya gelerek şehitlerimiz için Mevlidi Şerif, Yasin-i Şerif okunuldu. Dualarımıza Katil İsrail'in zulmederek şehit ettiği Filistin'deki şehit kardeşlerimizi de kattık. Bizler Şehit ve gazi aileleri olarak terörün ne olduğunu neye ve hangi amaca amaçlara hizmet ettiğini çok iyi bilen insanlar olarak. Teröre ve terör devletlerine asla diz çökmeyen baş eğmeyen bir millet olarak mazlum Filistin halkının sonuna kadar yanındayız. Türk, tarihi boyunca mazlumların yanında zulmedenlerin karşısında olmuş bir millettir. Sonuna kadar devlet ve millet olarak ezilen ve zulme soykırıma uğrayan Filistin halkının yanındayız" dedi. - YALOVA