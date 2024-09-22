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Yalova'da Düğün Eğlencesi: Damadın Arkadaşları Kadın Kılığına Girdi

Yalova'da Düğün Eğlencesi: Damadın Arkadaşları Kadın Kılığına Girdi
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Yalova'da gerçekleşen bir düğünde, damadın arkadaşları kadın kıyafetleri giyerek sahneye çıktı ve dans etti, gelin ve damat ise bu sürpriz karşısında şaşkınlık yaşadı.

Yalova'da gerçekleştiren bir düğünde kadın kılığına giren damadın arkadaşları düğünü bastı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen düğünde Berkan ve İlayda Kaya çifti dünya evine girdi. Düğünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise izlenme rekorları kırdı. Evlenen çifte sürpriz yapan damadın arkadaşları kadın kıyafetleri giydi. Sahneye damadın kız arkadaşları olarak çağrılan gençler, dans etmeye başladılar. Gelin ve damat ise kadın kılığına giren arkadaşlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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