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Yalova'da 2024'te 268 Milyon TL Sosyal Destek Sağlanacak

Yalova'da 2024'te 268 Milyon TL Sosyal Destek Sağlanacak
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Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, 2024 yılı içerisinde dezavantajlı vatandaşlara yaklaşık 268 milyon TL nakdi destek sunulacağını açıkladı. Programlar kapsamında 3 bin 6 hane ziyareti gerçekleştirildi.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, "2024 yılı içinde vatandaşlarımıza yaklaşık 268 milyon TL nakdi destek sunuldu" dedi.

Laçin, yaptığı yazılı açıklamada, kentte yaşayan kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere toplumun tüm kesimine arz odaklı anlayışla sosyal hizmet çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Laçin, Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde yapılan çalışmalarla ilgili, "Aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde eğitim, sağlık, istihdam gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir programdır. Bu çerçevede Aile Sosyal Destek Programı'nda görevli mesleki personellerimiz tarafından 'arz odaklı sosyal hizmet' anlayışı ile vatandaşlarımız hanelerinde ziyaret edilmekte, ihtiyaç ve talepleri yerinde değerlendirip sosyal hizmet ve sosyal yardımları vatandaşlarımızla buluşturmaktayız. 2024 yılı içerisinde Aile Sosyal Destek Programı çerçevesinde ilimizde 3 bin 6 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir" dedi.

268 milyon destek

İl Müdürlüğünün bakanlığın sunmuş olduğu imkanlar dahilinde 2024 yılı içinde yaptığı desteklemeler hakkında bilgi veren Laçin, şöyle konuştu:

"İlimizde ikamet eden dezavantajlı durumda bulunan ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti çerçevesinde 33 milyon 147 bin 273,45 TL, Evde Bakım Desteği çerçevesinde 148 milyon 488 bin 278,73 TL, Doğum Yardımı çerçevesinde 398 bin 300,00 TL, Koruyucu Aile Yardımı çerçevesinde 5 milyon 820 bin 730,90 ve Özel Bakım Merkezlerinde hizmet almakta bulunan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız için hak ediş, teşvik ve harçlık ödemeleri çerçevesinde 80 milyon 245 bin 663,35 TL olmak üzere toplam 268 milyon 100 bin 246,43 TL destek sunulmuştur" diye konuştu.

Gündüz Hizmet Merkezi yapılacak

Laçin, kendilerine bağlı 9 kuruluşta sunulan hizmetlerin standardını yükseltmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Toplum yararına projeler de geliştirdiklerini anlatan Laçin, "Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimizde ikamet eden örgün eğitim dışına çıkmış yetişkin özel ihtiyaçlı bireylerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kendilerine ve ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık, psikososyal rehabilitasyon hizmeti verileceği ve mesleki beceri kurslarının sunulacağı Gündüz Hizmet Merkezi protokolü imzalanmıştır. Gündüz Hizmet Merkezi projesinin özel bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki beceri kurslarına katılım sağlamaları ve ailelerinin rahatlatılması hususlarında önemli bir işlev üstleneceği düşünülmektedir. Proje çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 360 metrekare 2 binada açılacak olan Gündüz Hizmet Merkezi, bakım ve rehabilitasyon ile mesleki beceri kursları hizmetleri sunacak bir kuruluş olacaktır." dedi.

Laçin, 2025 yılında Yalova'ya katma değer oluşturmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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