Yalova Çukurköy'de meydan düzenlemesi yapılacak - Haberler

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Yalova Çukurköy'de meydan düzenlemesi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Çukurköy'de meydan düzenlemesi yapılacak

Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de meydan düzenlenmesi muhtarlık hizmet binası tadilatının yapılacağını söyledi.

Yalova İl Genel Meclis Başkan Vekili İdris Durmuş, Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de meydan düzenlenmesi muhtarlık hizmet binası tadilatının yapılacağını söyledi.

Durmuş, ihalenin 6 Haziran 2022 tarihinde yapılacağını bildirdi. 75 günde yapılacak çalışma ile ilgili bilgi veren Durmuş, "Projelendirme çalışmaları İl Özel İdaremiz tarafından yapılan köy meydanı ile köyümüzün kendisine has özelliklerini köy meydanında öne çıkartmayı hedefliyoruz. Bu tür yatırımları tüm ilçelerimizdeki köylerimizde program ve bütçe imkanlarımız ölçüsünde yapmayı hedefliyoruz. Köy meydanları projelerimiz ile köylerimizin tarihi ve doğal dokusuna uygun projeler geliştirilerek köylerimize değer katmayı amaçlıyoruz" dedi.

Durmuş, Çukurköy'de Eren Dede Mesire alanı ile ilgili projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çiftlikköy Muhtarlık Haziran Yalova Yerel Haberler

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