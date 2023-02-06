Yalova Belediyesi şirketi Yabeltaş'tan deprem bölgesine destek Yerel Haberler Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova Belediyesi bünyesinde bulunan Yabeltaş tarafından bölgeye yardım kolileri gönderildi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Yalova Belediyesi bünyesinde bulunan Yabeltaş tarafından bölgeye yardım kolileri gönderildi. Yabeltaş A.Ş tarafından hazırlanan yardım kolilerinde çay, şeker, süt, bisküvi, meyve suyu, kek, su ve günlük temel ihtiyaç yiyecekleri bulunuyor. Her bir temel ihtiyaç ürününden 1'er ton gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolileri bölgeye gönderilmek üzere Yalova Kızılay Şubesine ait araçlara teslim edildi. - YALOVA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yalova Belediyesi Kahramanmaraş Yalova Yerel Haberler

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