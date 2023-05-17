Yalova Belediyesi'nden Seyrantepe'ye 800 metrekare oyun parkı

Yalova Belediyesi tarafından Seyrantepe Mahallesi'ne 800 metrekare yeni oyun parkı kazandırıldı.

Yalova'nın 14.üncü mahallesi olan ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk'un girişimleriyle her geçen gün daha da gelişen Seyrantepe Mahallesi'nde değişim devam ediyor. Daha önce 100 metrekare olan oyun parkı alanı yapılan çalışmalar sonrasında 800 metrekareye çıkarılarak modern bir oyun parkına dönüştürüldü.

Geçtiğimiz günlerde hizmete giren oyun parkının açılışı, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk tarafından yapıldı. Açılışta Yalova Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Şahin, Ahmet Sarıduman, Volkan Dadaloğlu, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necati Erbul, Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir, Seyrantepe Mahalle Muhtarı Tayfur Çetin ile birlikte vatandaşlar ve çocuklar açılışa katılım sağladı.

Açılış öncesi Başkan Tutuk'a yoğun ilgi gösteren çocuklar, Başkan Tutuk'un etrafını sararak yapılan parktan dolayı sevgi gösterisinde bulundu ve teşekkür ettiler. Açılış kurdelesi kesilmeden önce bir konuşma yapan Başkan Tutuk, "Bulunduğumuz alanda eski ve zemini kum olan 100 metrekare bir park vardı. Şimdi yeni yapmış olduğumuz park daha modern ve yeni oyun gruplarıyla birlikte zemini çocuklarımızın zarar görmemesi için kauçuk zeminle kaplanıp 800 metrekarelik bir oyun alanına dönüştürüldü. Her mahallemizde olduğu gibi Seyrantepe Mahallesi de modern bir çocuk parkına kavuşmuş oldu. Mahallemize yapmış olduğumuz hizmetler daha önce olduğu gibi devam edecek. Çocuklarımızın yeni parkta gülerek, eğlenerek oynamasını temenni ediyorum" dedi.

Açılışın ardından Başkan Tutuk, mahalle çocuklarına Yalova Belediyesi'nin ikramı olan patlamış mısır dağıtımında bulundu. - YALOVA