Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Yalova Belediyesi'nden Fevziçakmak Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışması

Yalova Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Morgül, Ömer Besim ve Leylak Sokak'ta başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Yalova Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi Morgül, Ömer Besim ve Leylak Sokak'ta başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekiplerince, 40 yıldır girilmeyen sokak ve caddelerin altyapı ve üstyapı çalışmaları büyük bir devam ettiriliyor. Yetkililer, parke yol çalışmalarının kısa süre içinde biteceğini kaydetti. Yapılan çalışmalarla 30 yıldır yenilenmeyen altyapı ve üstyapı çalışmaları da böylelikle tamamlanmış olacak. Yalova Belediyesi yetkilileri, vatandaşların asfalt, kaldırım ve parke yol sorunlarını "153 Alo Evim" merkezini arayarak iletebileceklerini ifade etti. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title