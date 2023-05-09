Yalova Belediyesi'nden deprem bölgesinde görev yağan personele teşekkür

Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgede yapılan çalışmalara, Yalova'dan katılım sağlayan belediye personellerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Yalova Belediyesi Dinçer İlhan Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Sarıduman ile Naim Ardıç ve personeller katıldı. Belgelerin takdiminden önce konuşan Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, "Ülkece çok zor bir sınavdan geçtik. Ancak bu sınavı ülkece kenetlenerek aştık. Deprem bölgelerine giderek çalışmalara katkı sağlayan mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum. Milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en güzel örneğini gösterdiniz. Belediyemiz adına yürütülen çalışmalardaki üstün katkılarınızdan dolayı sizlere milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Tutuk, toplam 116 kişiyi tebrik ederek teşekkür belgelerini takdim etti. - YALOVA