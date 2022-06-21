Yalova Belediyesi'nden Balaban Deresi'ne yaya köprüsü - Haberler

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Yalova Belediyesi'nden Balaban Deresi'ne yaya köprüsü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalova Belediyesi'nden Balaban Deresi'ne yaya köprüsü

Yalova Belediyesi tarafından Balaban Deresi üzerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaya köprüsü yapıldı.

Yalova Belediyesi tarafından Balaban Deresi üzerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni birbirine bağlayan yaya köprüsü yapıldı.

Tamamen geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan köprü tamamlanarak 8. Sokak ile Kaşif Sokağı birbirine bağlayacak noktaya yerleştirildi. Yayaların daha kolay geçiş sağlayabilmeleri adına konulan köprünün iç malzemelerinin de yerleştirilmesi ile kullanılmaya hazır hale getirilecek.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk yapılan çalışmayla ilgili, "Yalova'nın faydasına yapılan her çalışmada sahada yerimizi alıyoruz. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızı vatandaşlarımızın fikir ve önerilerine kulak vererek ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa ve İsmetpaşa mahallelerimizde yaptığımız çalışmalar esnasında vatandaşlarımızdan dere içerisine bir yaya köprüsü konulma isteği geldi. Bizlerin de zaten hem fikir olduğu bir konuydu. Ekibime gerekli bilgileri verdim ve geri dönüşümden elde ettiğimiz malzemelerin kullanıldığı bir köprü tasarladık. Şuan Balaban Deremiz üzerine konuldu. Ufak dokunuşlarımız olacak. Tamamlandığında hem köprü üzerine bir dekor olacak hem de vatandaşlarımızın kullanımını daha kolay hale getireceğiz" dedi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yalova Belediyesi Gaziosmanpaşa Balaban Yalova Yerel Haberler

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