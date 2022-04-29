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Yalnız ve sahipsiz değiller

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yalnız ve sahipsiz değiller

Düzce Belediyesi sosyal yardım işleri yaşlı bireylerin bayramlık tıraşlarını yaptırdı.

Düzce Belediyesi sosyal yardım işleri yaşlı bireylerin bayramlık tıraşlarını yaptırdı.

Düzce Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylerin de gönüllerine dokunuyor. Ramazan ayı içerisinde iftarda sıcak aş, erzak paketi yardımı gibi hizmetleri gerçekleştiren Sosyal Yardım İşleri, evde öz bakım hizmetlerini de ihmal etmedi. Yıl boyunca belirli aralıklarla verilen öz bakım hizmetini Ramazan ayında da gerçekleştiren ekipler, hizmet verdiği ailelerin bayramlık tıraşını ve banyosunu yaptırarak Ramazan Bayramına mutlu ve bakımlı girmeleri sağlıyorlar.

Sosyal Yardım İşleri öz bakım ekibi, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak hem hayır duası alıyor hem de onların sahipsiz olmadığını gösteriyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Engelli, Ramazan, Yerel, Haberler

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