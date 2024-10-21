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Yalnız Değilsin Projesi ile Sosyal Sorumluluk

Yalnız Değilsin Projesi ile Sosyal Sorumluluk
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Salih Baba Yurt Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Yalnız Değilsin' projesi kapsamında, öğrenciler yalnız yaşayan bir teyzeye yardım ederek moral verip ihtiyacını karşıladı. Etkinlik, yalnızlıkla mücadelede toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Salih Baba Yurt Müdürlüğü tarafından başlatılan "Yalnız Değilsin" projesi kapsamında, yalnız yaşayan bireylere moral vermek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, öğrenciler yalnız yaşayan bir teyzeye destek olarak hem alışverişini yaptı hem de evini temizledi.

Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Salih Baba Yurt Müdürlüğü, yalnız yaşayan bireylerin hayatlarına dokunmak ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla "Yalnız Değilsin" projesini hayata geçirdi. Bu proje çerçevesinde düzenlenen sosyal sorumluluk etkinliğiyle, beş öğrenci mahallede yalnız yaşayan bir teyzeye yardım etmek için bir araya geldi. Proje, yalnızlıkla mücadele eden bireylere destek olmayı ve onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Etkinlikte yer alan öğrenciler, yalnız yaşayan teyzemizin market alışverişini üstlendiler. Teyzenin yanlarında olmamasına rağmen ihtiyaçlarını belirleyen öğrenciler, gerekli alışverişi tamamladıktan sonra teyzemizin evine giderek ev temizliği yaptılar. Bununla birlikte, teyzemizle zaman geçirerek ona moral vermeye çalıştılar. Samimi sohbetlerle yalnızlık hissini hafifletmeyi hedefleyen öğrenciler, teyzeye destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bu anlamlı etkinlik, yalnız yaşayan bireylerin toplumda ne kadar önemli bir yer kapladığını bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler, bu projeyle sosyal sorumluluk bilincini pekiştirerek, başkalarına yardım etmenin ve topluma katkıda bulunmanın değerini deneyimlediler. Proje sayesinde hem teyzemiz hem de öğrenciler için unutulmaz anılar biriktirildi.

"Yalnız Değilsin" projesi, yalnız yaşayan bireylere yönelik toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olarak dikkat çekiyor. Bu tür çalışmaların devam etmesi, toplumdaki yalnızlık hissini azaltarak dayanışmayı güçlendirecek. Proje, gelecekte de benzer etkinliklerle topluma katkıda bulunmayı hedefliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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