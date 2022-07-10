Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı. Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şevval Sam Yalıkavak Günay Restoran'da sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Sam, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Yalıkavak Günay Restoran ünlü isimleri sahnesinde ağırlamaya devam ediyor. Şevval Sam sevenleriyle bir araya geldi. Şevval Sam, mini mavi elbisesiyle ve sesiyle izleyenleri kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 2.5 saat sahne alan Sam hayranlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günay Restoran'a gelen misafirler Şevval Sam konserini cep telefonu kameraları ile fotoğraf çekerek ölümsüzleştirirken, Sam'ın performansı büyük beğeni topladı. İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Yerel Şevval Sam Bodrum Muğla Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Yalıkavak'ta Şevval Sam gecesi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.