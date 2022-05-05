Yalı Evleri, Ramazan ayında 10 bin kişiyi ağırladı

KOCAELİ (İHA) - Gölcük Belediyesi Yalı Evleri, zengin menüleri ile Ramazan ayında 10 bin kişi iftarda ağırladı.

Gölcük Belediyesi'nin iştiraki olan GÖLAŞ bünyesinde hizmet veren Değirmendere Yalı Evleri, Ramazan ayında 10 bin 14 kişiye iftar sofrası kurdu. Zengin iftar menüleri ile Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını tamamlayan Yalı Evleri, tarihi doku arasındaki sofralarında, deniz manzarası eşliğinde misafirlerini ağırladı. Yalı Evleri, 10 bin 14 kişiye iftar keyfi yaşattı. Kocaeli ve bölge illerinden gelenlerin sıklıkla tercih ettiği Yalı Evleri, hem konaklama hem de restoran hizmeti ile ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel