Yalçın'dan hizmet değerlendirmesi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklama ile Kayseri OSB'nin 2024 yılı çalışmalarını ve 2025 yılı hedeflerini değerlendirdi.

Başkan Yalçın, "Kayseri sanayisinin merkezi olan Kayseri OSB'nin Başkanı ve yönetimi olarak, sanayicilerimize olan hizmet yarışımızda bir yeni yıla daha girmenin heyecanını yaşıyoruz. Her bir sanayicimize sunduğumuz tüm hizmetlerin hem kalitesini yükseltmeye hem de memnuniyetinizi artırmaya dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2025 yılı Kayseri OSB'de temel atma ve açılışlar yılı olacak" dedi.

Kayseri OSB sanayicisinin kıymetli oylarıyla ve büyük teveccühleriyle 24 Haziran 2022'de yola çıktıklarını belirten Başkan Yalçın, "Çıktığımız bu yolda büyük bir azim gösteriyor, bir orkestra ahenginde çalışıyor ve projelerimizle nakış nakış bölgemizi işliyoruz. Tüm yaptığımız işlerimizi; 1 kuruş dahi kredi almadan, 1 milimetrekare dahi arsa satmadan yapıyor, Kayseri OSB'yi en iyi şekilde yönetmeye, sanayicilerimizin haklı taleplerini ilgili makamlara iletmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eğitimde öncü OSB'ler arasındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz"

Eğitim alanından çalışmalar ortaya koyduklarını kaydeden Başkan Yalçın, "Kayseri OSB Meslek Yüksekokulumuz, Özel Kayseri OSB Teknik Kolejimiz ve Anaokulumuz yeni anlayış ve kadrosuyla hizmet sunuyor. Teknik Bilimler Fakültesi, Mühendislik fakültesi ve Kayseri OSB Meslek Yüksekokulu binaları yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, hayırsever Mehmet Altun ile protokol yaptık. Kayseri OSB olarak bu binaları sanayi-eğitim işbirliğinin güçlenmesi için kısa sürede önemli adımlar atmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Sanayicimizin güvenliğini önemsiyoruz"

Kayseri OSB sanayicisinin güvenliğinin öncelikleri olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, "Kayseri OSB itfaiyemizin kadrosunu güçlendirerek, 7/24 her an sanayicilerimizin hizmetinde olduğunu gururla belirtmek istiyorum. Uygulamalarını sürdürdüğümüz Nizamiye Projemiz kapsamında tamamlanan 3 ana nizamiyemizin yanına 2025 yılı başında 4. ana nizamiye yapımı projemizi de ekleyeceğiz. Diğer 5 girişimiz için de farklı projelerimizi 2025 içinde bitirerek, otomasyona dayalı bölge giriş çıkış güvenliğini sağlamış olacağız. Bunun yanı sıra polisimizin gece devriye uygulamasına olan katkımızı da sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Hizmetin kalitesini yükseltiyoruz"

Kayseri OSB sanayicisine sundukları hizmetlerin kalitesinin en üst düzeye çıkması için büyük bir gayret sarf ettiklerini kaydeden Başkan Mehmet Yalçın, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 19 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Filomuzu yenilemeyi ve gençleştirmeyi sürdüreceğiz. Yenilen bilişim alt yapımız sayesinde bölgemiz genelinde iletişim alt yapısı hizmetlerimiz sorunsuz devam ediyor. E-OSB uygulamamızı da 2025'te kullanıma açarak, sanayicilerimize dijital ortamda da en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Yağmur suyu terfi hattımızın kapasitesini 2 katına çıkararak, geçmişte yaşanan manzaraların oluşmasının önüne geçmiş bulunuyoruz. Geride bıraktığımız sürede 85 kilometre olan yol ağımızın yaklaşık 50 kilometrelik kısmını yeni asfalta kavuşturduk. Hedefimiz görev süremiz içinde tüm yollarımızın asfaltını yenilemektir. Kayseri OSB fuar merkezimizde her ay 1 fuar yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ocak ayında Enerji Fuarıyla start alacak olan 2025 yılı fuar takvimi için 10 fuar anlaşması yaptık." dedi.

"Sağlık hizmeti ihtiyacı bölgemizde karşılanacak"

Kayseri OSB'deki en büyük ihtiyaçlardan biri olan sağlık hizmeti sağlanması konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Yalçın, "Sağlık Merkezi Projemizde inşaat çalışmalarımız sona erdi. Sağlık Bakanlığı ile yapacağımız protokol ile tedavi cihaz ve ekipmanlarının temin edilmesi ve doktor atamaları sonrasında merkezimiz inşallah 2025 yılında sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve bölge halkının hizmetine girmiş olacak. Böylesine önemli bir hizmeti siz değerli sanayicilerimizin ayağına kadar getirmiş olmaktan dolayı da büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"2025 temel atma ve açılışlar yılı olacak"

2025 yılının Kayseri OSB için temel atma ve açılışlar yapma yılı olacağının vurgulayan Başkan Yalçın, "Fevzi Mercan Cami yanı başındaki 40 kadar dükkan kapasiteli bir Yeni İş Merkezi inşaatı projemizde yılın ilk günlerinde yer teslimi yaparak, inşaatımızın temelini atacağız. İş merkezimizi de 2025 yılında bitirmeyi hedeflediğimiz iş merkezimiz, bölgemiz ticaretinin gelişmesine yeni ve önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra; Fevzi Mercan Cami Revak Yapımı Projemiz ve dağ parselleri mevkiinde Yeni Cami ve Yanında İş Yerleri Projemizi de 2025 yılında temel atma aşamasına getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

"Her sıkıntıda sanayicimizin yanındayız"

Başkan Yalçın değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü:

"Sanayicilerimizin karşılaştığı irili ufaklı sıkıntılar karşısında gözümüzü kapatmıyor, üç maymunu oynamıyor, bu bizim işimiz değil diyerek kulağımızın üstüne yatmıyoruz. Sanayicimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır diyor, ne yapabiliriz diye canla başla çalışıyoruz. Yaşadığımız süreçte OSB Uygulama Yönetmeliği değişikliğine ilişkin yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında da hemen harekete geçerek, sanayicimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yaptığımız girişimlerimizle sürecin en kolay ve hızlı şekilde işlemesi, beraberinde sanayicimiz için en uygun noktaya taşınması için gayret sarf ediyoruz. Yönetim olarak, Kayseri OSB için için durmaksızın çalıştığımızı, planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, sanayicilerimize en iyi hizmeti sunabilmenin çabası içinde olduğumuz bilinmesini istiyorum. Şehrimiz ve ülkemizin ve milletimizin refahının yükselmesi için durmaksızın çalışan sizlerin daha fazla üretmesi ve daha fazla ihracat yapabilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğimizin sözünün veriyor, bu vesile ile tüm sanayicilerimiz başta, hemşerilerimize ve milletimize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyor, saygılarımı sunuyorum." - KAYSERİ