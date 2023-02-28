Yakutiye'den Hatay'a konteyner mahalle

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Belediye olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 konteyner ve sosyal alanlardan oluşan "Yakutiye Mahallesi" kurulumuna başladıklarını açıkladı.

Depremin ilk başladığı saatlerden itibaren devlet millet el ele vererek AFAD ve Kızılay başta olmak üzere yardım kuruluşlarıyla bölgede çok ciddi hizmetler yapıldığının altını çizen Başkan Mahmut Uçar, kendilerinin de Yakutiye Belediyesi olarak ellerinden geldiğince bölgeye yardım götürdüklerini söyledi.

Yakutiye Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla bugüne kadar gıda, un, su, temizlik malzemesi, bebek bezi, giysi, battaniye, elektrikli ısıtıcı, soba ve yakacak odun kömürden oluşan insani yardım tırları, akaryakıt desteği ve iş makinaları ile destek hizmetleri, acil yardım ekibi, teknik ekip, şoför ve operatörü kapsayan 150 kişinin üzerinde Belediye personeliyle depremzedelere hizmet ettiklerini vurgulayan Başkan Uçar, Hatay'da "Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi" yapımına başladıklarını ifade etti.

Sahra Mutfağı'nda Yemek İkramı

Depremden etkilenen illeri tek tek dolaştığının altını çizen Başkan Uçar, Yakutiye Belediyesi'nce Hatay'da oluşturdukları 'Sahra Mutfağı' ile her gün depremzedelere yemek ikram ettiklerini ifade ederek "Evlerini ve yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin acılarını dindirmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için bütün imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz" dedi.

Depremzede Kardeşlerimize Sıcak Bir Yuva Sunmak İstiyoruz!

Bu geçiş sürecini depremzedelerin daha konforlu bir barınma ortamında geçirebilmeleri için 120 konteyner ve sosyal alanlardan oluşan Konteyner Yerleşim Alanı'nın alt yapı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu sözlerine ekleyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kısa sürede tüm yaraların sarılacağını ve kalıcı konutların teslim edileceğini biliyoruz. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da konuşlandırdığımız ve "Hep Birlikte Türkiye" diyerek depremzede kardeşlerimize sıcak bir yuva imkanı sağlamak için içerisinde şofben, banyo, wc, ev mobilyaları, ranza ve yatak seti, mutfak tezgahı ve dolabı olan, 120 adet tam teşekküllü konteyner kurulumuna hızla devam ediyoruz.

Hatay'a gönderdiğimiz Belediyemizin araç ve ekipmanlarıyla alt yapı çalışmaları süratle devam eden, sosyal alanlar, çamaşırhane, AŞ evi, kreş, çocuk parkı ve mescidi de bulunacak olan 'Yakutiye Konteyner Ev Mahallesi'ni depremzede kardeşlerimizin hizmetine sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz." - ERZURUM