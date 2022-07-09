Yakacık'ta modern kurban kesim merkezinde dört dörtlük hizmet

Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla çalışmalara günler öncesinden start veren Yenimahalle Belediyesi, Başkent'in en büyük, modern kurban satış ve kesim yeri Yakacık'ta bayramın ilk gününde kargaşaya meydan vermeden dört dörtlük hizmet verdi.

Başkent sakinleri, bu yıl 191 çadırın kurulduğu, bütün temizlik ve güvenlik önlemlerinin alındığı Yakacık Kurban Kesim ve Satış Alanı'na sabahın erken saatlerinden itibaren gelerek kurbanlarını kesmeye başladı. Bayram boyunca yaklaşık 2 bin 200 büyükbaş, 6 bin 200 küçükbaş olmak üzere toplam 8 bin 400 kurbanlığın satılıp kesileceği alanda kaliteli hizmet anlayışıyla hizmet veren belediye, ekipleriyle alanda seferber oldu. Alanda bulunan otomatik kesimhanede kurbanlıklar 5 dakika içerisinde kesilerek 4 parça halinde vatandaşlara teslim edildi. Yakacık kurban kesim alanı ve sonrasında Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Batıkent Andaç, Turgut Özal Pazar yerlerinde denetimlerde bulunan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, alanda kesim yapan kasaplara kolaylıklar diledi. Kartal, "Yenimahalle Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sıkıntı çekmemesi için tüm ekiplerimizle aralıksız çalışıyoruz. Yoğunluğu azaltmak adına toplamda ilçenin 6 ayrı noktasında vatandaşlarımıza kurban kesim hizmeti veriyoruz. Tüm yurttaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

6 ayrı noktada kurban kesim işlemi

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşlara Yakacık, Batıkent Andaç Pazar Yeri, Şentepe Pazar Yeri, Demetevler Pazar Yeri, Turgut Özel Pazar Yeri ve Çamlıca Pazar Yeri olmak üzere toplamda 6 ayrı noktada kurban kesim hizmeti sağlıyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel