Yahyalı'da Sağanak Yağış Ulaşımı Aksattı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış nedeniyle oluşan su birikintileri ve taşlar, bazı araçların yolda kalmasına sebep oldu. Meteoroloji, yağışların devam edeceğini bildirdi.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.
Öğleden sonra etkisini artıran sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle oluşan su birikintilerinin getirdiği taş ve kaya parçaları, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Suya saplanan bazı araçlar yolda kalırken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların bir süre daha etkili olacağı bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel