Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran 'İsrail' sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz

Erdoğan'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak sözler
İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım

İsrail medyasında atılan Türkiye manşetine bakın: Alışmamız lazım

Yağmurda Yaşlı Kadına Yardım Eli: Polis Ekipleri Alışverişini Yaptı

Yağmurda Yaşlı Kadına Yardım Eli: Polis Ekipleri Alışverişini Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da yaşlı bir kadının market alışverişine yardımcı olan polis ekipleri, kadını yağmurdan koruyarak evine kadar götürdü. Yardımcı olan polisler, çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edildi.

Adıyaman'da, yağmurlu havada markete gelmek zorunda kalan yaşlı kadının alışverişini yapan polis ekipleri yaşlı kadını evine kadar götürdü.

Adıyaman merkeze bağlı Hasancık Köyü'nde tüpü bittiği için markete gelen yaşlı bir kadını fark eden Bölge Trafik Polis ekipleri, market içerisinde yaşlı kadının alışverişine yardımcı oldu. Yaşlılıktan dolayı yürümekte de zorlanan yaşlı kadına yardımcı olan polis ekipleri, daha sonra yaşlı kadının yağmurda yürümesine izin vermedi. Polis ekipleri yaşlı kadının ıslanmaması için yaşlı kadını araca bindirerek evine kadar bıraktı. Polis ekiplerinin yardım severliği ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar polis ekiplerine yardım severliğinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.