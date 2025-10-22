Yağmurda Koşan Terkedilmiş Köpek Duygulandırdı

Bursa'da yağmur altında koşan bir köpek, çevredekilerin dikkatini çekti. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin görüntüsü duygulandırdı.

Gürsu ilçesinde yağmurlu havaya aldırış etmeden koşan bir köpeğin çaresiz hali cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin, yağmur altında bir süre etrafta koştuğu ve zaman zaman arkasına dönüp baktığı görüldü. Sosyal medyada yayılan video, hayvanseverler arasında da üzüntüyle karşılandı. - BURSA