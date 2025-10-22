Haberler

Yağmurda Koşan Terkedilmiş Köpek Duygulandırdı

Bursa'da yağmura aldırış etmeden koşan bir köpeğin terkedilmiş hali, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler hayvanseverleri üzdü.

Bursa'da yağmur altında koşan bir köpek, çevredekilerin dikkatini çekti. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin görüntüsü duygulandırdı.

Gürsu ilçesinde yağmurlu havaya aldırış etmeden koşan bir köpeğin çaresiz hali cep telefonu kamerasına yansıdı. İddialara göre sahibi tarafından terk edilen köpeğin, yağmur altında bir süre etrafta koştuğu ve zaman zaman arkasına dönüp baktığı görüldü. Sosyal medyada yayılan video, hayvanseverler arasında da üzüntüyle karşılandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
