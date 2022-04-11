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Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Yerel
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- Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı Alanya'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı.

- Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

ANTALYA - Alanya'da öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yolları beyaza bürüdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur kısa bir süre sonra yerini dolu yağışına bırakırken yollar beyaza büründü. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede etkisini yitirdi.

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

Alanya'da yağmur yerini doluya bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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