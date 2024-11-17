Yağmur Sonrası Köyceğiz Kordonunda Yoğunluk

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşlar yağışların ara vermesi ile kordona akın etti.

Köyceğiz'de uzun süredir devam eden kurak hava Cuma günü itibariyle yerini yağmura bıraktı. Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi kurak hava Köyceğiz'i de etkisi altına aldı. Vatandaşlar geçen hafta Cuma namazı sonrası Köyceğiz'deki tüm camilerde yağmur duasına katıldı. Bu hafta Cuma günü itibariyle kurak havalar yerini yağmura bıraktı. Yağmur Köyceğiz'de Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere üç gün kısa aralıklarla hafif ve orta kuvvette devam ederken, çiftçileri de sevindirdi.

Köyceğizliler Pazar günü yağmurun ara vermesini fırsat bilerek Atatürk Kordonu'na akın etti. Vatandaşların bir kısmı piknik yaptı, bir kısmı kordon boyu yürüdü. Kimisi ise banklara oturup gölü seyredip sevdikleri ile sohbet etti. Atatürk Kordonunda bulunan işletmelerde kalabalıktan payını alırken, Köyceğizliler havanın tadını çıkarttı. - MUĞLA