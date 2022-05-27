Yağmur duası için eller semaya açıldı - Haberler

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Yağmur duası için eller semaya açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yağmur duası için eller semaya açıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma namazı sonrasında toplanan cemaat yağmur duası yaptı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde cuma namazı sonrasında toplanan cemaat yağmur duası yaptı.

Yaz aylarına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da artmaya başladı. Bu çerçevede, havaların normal derecelerin üzerinde seyretmesiyle birlikte Yunuspaşa Cami'nde kılınan cuma namazı için saf tutan cemaat, namaz sonrasında yağmur duası için ellerini semaya kaldırdı. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taraklı, Sakarya, Yerel, Haberler

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