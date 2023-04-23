Yağmur beklentisi vatandaşların piknik planlarını iptal ettirdi

Bayramın 3'üncü gününde yağmur uyarılarını dikkate alan vatandaşlar piknik alanlarının büyük bölümünü boş bırakırken, ilk ve ikinci günden kalan çöpler çevre kirliliğine sebep oldu.

Eskişehir'de yer yer yağışlı geçen Ramazan Bayramı, piknik alanlarındaki insan yoğunluğunun azalmasına sebep oldu. Öğle saatlerinde beklenen yağmur sebebiyle tedbirli davranan vatandaşlar piknik alanlarına gitmezken, yürüyüş yapmak için gelen doğa tutkunları dikkatlerden kaçmadı. Piknik yapmayı seven vatandaşların uğrak noktası olan Regülatör Piknik Alanı'nda bayramın bir ve ikinci gününden kalan çöpler gözlerden kaçmazken, artıklarını toplamadan giden vatandaşlar çevredekilerce 'duyarsız' olarak nitelendirildi. Yağış beklenen günde piknik zevklerinden vazgeçmeyen bazı vatandaşlar ise pazar gününü değerlendirmek ve yağmur yağmadan önce alana gelip keyifli vakit geçirmek istediklerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR