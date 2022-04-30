Yağmur bayram trafiğine engel olamadı

İSTANBUL (İHA) - DÜZCE(İHA) – Ramazan Bayramını memlekette geçirmek isteyenler yolla düştü. Yağışa rağmen bayram öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar TEM Otoyolu Düzce Kesiminde yoğunluk oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Ramazan Bayramını memleketlerinde yakınlarıyla geçirmek isteyenlerin yolculuğu başladı. Mesai saatinin bitimiyle İstanbul ve Avrupa'dan yola çıkan sürücüler Düzce'de yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu Düzce kesiminde yağmurlu havaya rağmen sürücüler, yoğunluk oluşturdu. Trafik, otoyolda meydana gelen maddi hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman durma noktasına geldi. Ancak yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen, TEM otoyolunda Ankara istikametinde yoğunluk artarak devam ederken İstanbul istikametine ise normalin çok altında seyrediyor.

Yetkililer, sürücüleri olumsuzluk yaşamamaları için aşırı hızdan kaçınmaları, trafik işaret ve kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel